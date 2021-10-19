Призначено керівника Східного гірничо-збагачувального комбінату

Міністр енергетики України Герман Галущенко представив колективу новопризначеного керівника Східного гірничо-збагачувального комбінату Сергія Шовгелю.
Про це повідомила пресслужба Енергоатому.
«Після призначення нового керівника ми розраховуємо на стабільну роботу підприємства, безпечне виробництво, поліпшення умов праці для робітників комбінату», — сказала виконавчий директор із закупівель ядерного палива та інформаційного забезпечення НАЕК «Енергоатом» Світлана Степанська.
До свого призначення Сергій Шовгеля очолював Запорізьку ТЕС.
Сергій Шовгеля – енергетик із 25-річним стажем роботи в галузі. Розпочинав – електрослюсарем, а з 2007 року був головним енергетиком Північного ГЗК.
Нагадаємо, що Східний ГЗК – єдине в Україні підприємство, що забезпечує видобуток природного урану та виробляє його оксидний концентрат.
«Термінал» писав, Міністр енергетики Герман Галущенко провів нараду з питань передачі державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» в управління НАЕК «Енергоатом».