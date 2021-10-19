У бюджеті 2021 1 млрд грн буде спрямовано на погашення заборгованості із зп шахтарям

«1 млрд грн буде спрямовано на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств», — йдеться у законі.
Згідно з підписаним документом, збільшено показники доходів та видатків держбюджету-2021 за загальним фондом на 39,6 млрд грн. Зокрема, підвищення доходів передбачене завдяки податку на прибуток підприємств – на 30 млрд грн; ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування – на 2 млрд грн; ПДВ з увезених на митну територію України товарів – на 6,9 млрд грн; зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування під час набуття права власності на легкові автомобілі – на 0,75 млрд грн.
Раніше «Термінал» писав, Міністерство енергетики повідомило, що для виплат зарплати шахтарям у 2021 році і повного погашення цьогорічної заборгованості необхідно 2,1 млрд грн.