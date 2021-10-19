У бюджеті 2021 1 млрд грн буде спрямовано на погашення заборгованості із зп шахтарям

Обновлено: Октябрь 19, 2021. Тэги: , ,

У бюджеті 2021 1 млрд грн буде спрямовано на погашення заборгованості із зп шахтарям
Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» № 1807-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 8 жовтня 2021 року.

Про це повідомляє Офіс президента.

«1 млрд грн буде спрямовано на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств», — йдеться у законі.

Згідно з підписаним документом, збільшено показники доходів та видатків держбюджету-2021 за загальним фондом на 39,6 млрд грн. Зокрема, підвищення доходів передбачене завдяки податку на прибуток підприємств – на 30 млрд грн; ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування – на 2 млрд грн; ПДВ з увезених на митну територію України товарів – на 6,9 млрд грн; зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування під час набуття права власності на легкові автомобілі – на 0,75 млрд грн.

Раніше «Термінал» писав, Міністерство енергетики повідомило, що для виплат зарплати шахтарям у 2021 році і повного погашення цьогорічної заборгованості необхідно 2,1 млрд грн.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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