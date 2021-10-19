Укренерго: Минулого тижня виробництво ТЕС зменшилося на 1%

Укренерго повідомило, що минулого тижня частка ТЕС у покритті навантаження становила 26%.



Про це пише пресслужба НЕК.

«18 жовтня в аварійному ремонті за заявками виробників перебувало 9 блоків ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 2,2 ГВт, тоді як на ранок 11 жовтня – 11 блоків та 2 корпуси ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 2,6 ГВт. Крім цього, за заявками виробників, через відсутність палива не можуть працювати 22 блоки ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 7,5 ГВт», — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі повідомили, що ситуація з накопиченням вугілля протягом тижня погіршилася.

«Станом на ранок 18 жовтня загальні запаси вугілля на складах ТЕС знизилися на 6,4% (до 623,7 тис. тонн) у порівнянні з обсягами на ранок 11 жовтня (666,6 тис. тонн)», — пише пресслужба.

Крім цього, запаси газового вугілля знизилися на 3,3% (до 494,4 тис. тонн) і антрацитового – на 16,9% (до 129,3 тис. тонн).

Читайте в «Терміналі», в Україні 20 енергоблоків теплоелектростанцій (ТЕС) і теплоелектроцентралей (ТЕЦ) пішли в простій через відсутність палива. Ще 10 енергоблоків ТЕС подали заявки на аварійний ремонт.