2021-10-20: Ціни на нафту в постійній корекції

Обновлено: Октябрь 20, 2021. Тэги: , , , , , , , ,

2021-10-20: Ціни на нафту в постійній корекції

Ціни на нафту знижуються під час торгів у середу після досягнення багаторічних максимумів напередодні.


Ралі цін на нафту триває протягом двох місяців на тлі дисбалансу пропозиції та попиту, пише Investing.com.

Трейдери в середу чекають публікації даних міністерства енергетики США про запаси нафти, бензину та дистилятів у країні. Експерти, опитані S & P Global Platts, в середньому очікують, що зростання резервів нафти в країні минулого тижня склав 2 млн барелів, тоді як запаси бензину знизилися на 2,2 млн, дистилятів — на 2,4 млн.

Дані Американського інституту нафти (API) вказали на зростання запасів нафти в США на 3,3 млн барелів за тиждень, що завершився 15 жовтня.

Вартість грудневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:41 кск в середу становить $ 84,72 за барель, що на $ 0,36 (0,42%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками попередніх торгів ці контракти подорожчали на $ 0,75 (0,89%) — до $ 85,08 за барель, максимуму з жовтня 2018 року. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) становить до цього часу знизилися на $ 0,37 (0,45%) — до $ 82,59 за барель. Напередодні вартість цих контрактів збільшилася на $ 0,52 (0,6%) — до $ 82,96 за барель. У певний момент торгів у вівторок ціна WTI досягла максимуму за сім років.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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