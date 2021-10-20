2021-10-20: Ціни на нафту в постійній корекції

Ціни на нафту знижуються під час торгів у середу після досягнення багаторічних максимумів напередодні.



Ралі цін на нафту триває протягом двох місяців на тлі дисбалансу пропозиції та попиту, пише Investing.com.

Трейдери в середу чекають публікації даних міністерства енергетики США про запаси нафти, бензину та дистилятів у країні. Експерти, опитані S & P Global Platts, в середньому очікують, що зростання резервів нафти в країні минулого тижня склав 2 млн барелів, тоді як запаси бензину знизилися на 2,2 млн, дистилятів — на 2,4 млн.

Дані Американського інституту нафти (API) вказали на зростання запасів нафти в США на 3,3 млн барелів за тиждень, що завершився 15 жовтня.

Вартість грудневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:41 кск в середу становить $ 84,72 за барель, що на $ 0,36 (0,42%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками попередніх торгів ці контракти подорожчали на $ 0,75 (0,89%) — до $ 85,08 за барель, максимуму з жовтня 2018 року. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) становить до цього часу знизилися на $ 0,37 (0,45%) — до $ 82,59 за барель. Напередодні вартість цих контрактів збільшилася на $ 0,52 (0,6%) — до $ 82,96 за барель. У певний момент торгів у вівторок ціна WTI досягла максимуму за сім років.