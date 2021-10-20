Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський написав заяву на звільнення.

Про це очільник фракції Слуга народу Давид Арахамія розповів під час брифінґу, пише Економічна правда.

«Я його бачив, що він написав заяву – я заходив якраз до голови ВР, і він виходив», – розповів Арахамія.

У відповідь на запитання журналістів він зазначив, що міністр написав заяву «за власним бажанням».

Раніше перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко розповів, що»можливо, один із міністрів напише заяву». Припускалося, що йдеться про міністра довкілля Абрамовського.

За даними ЕП, голосувати відставку міністра планують у четвер, 21 жовтня.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України на засіданні 27 травня 2020 року ухвалив постанову про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади і розмежування повноважень у сферах енергетики та охорони навколишнього середовища.

