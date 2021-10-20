Нафтогаз планує за 10 років збільшити видобуток майже в 2 рази — Вітренко

Нафтогаз ставить перед собою завдання збільшити видобуток природного газу в найближчі десять років в 1,8 рази — з поточних приблизно 13 млрд куб. м до 24 млрд куб. м.

Про це сказав керівник правління НАК Юрій Вітренко під час Українського газового інвестиційного конгресу.

За його словами, виробництво газу доцільно розвивати як на суші, так і на шельфі при собівартості його видобутку до $ 160 за 1 тис. куб. м, при цьому у НАК є проекти дешевше цієї собівартості.

Вітренко також зазначив, що компанія буде намагатися залучати міжнародні інвестиції для розвитку українського газовидобутку.

«Наше завдання полягає не в тому, щоб конкурувати з іншими компаніями, а в тому, щоб стати платформою для залучення інвестицій в газову галузь», — сказав він. Згідно з презентацією «Нафтогазу», на тлі триваючого виснаження наявних родовищ основний приріст видобутку очікується за рахунок розробки шельфу, Юзівського родовища і газ із щільних колекторів (tight gas).

Читайте в «Терміналі», АТ «Укргазвидобування» у вересні 2021 року скоротило відставання у видобутку природного газу порівняно з аналогічним періодом минулого року.