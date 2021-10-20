Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв повідомив, що у Києві планують розпочати масове підключення житлових будинків до тепла із 23 жовтня.

Про це пише пресслужба КМДА.

Він нагадав, що для соціальної сфери столиці: шкіл, дитсадків, лікарень, опалювальний сезон уже розпочався. Згідно з розпорядженням КМДА, із 1 жовтня розпочали підключення цих закладів за їхніми індивідуальними заявками.

«Столиця з технічної та організаційної точок зору повністю готова до старту опалення. Але орієнтуємось на погоду, щоб «не обігрівати повітря» і підключати будинки тоді, коли температура знизиться. Я також хотів би звернути увагу споживачів, що в Києві працює одна з найбільших та найпотужніших систем теплопостачання. Загальна протяжність теплових мереж складає понад 2,7 тис. км, а кількість житлових будинків понад 11 тисяч. Тому для повного підключення цієї системи необхідно 7 днів», — сказав заступник голови КМДА.

Пантелеєв також нагадав, що у кожного будинку, не важливо чи є там ОСББ чи немає, сьогодні є можливість підключитись до тепла вже зараз. Якщо більшість жителів будинку підтримає підключення до тепла, і відповідний протокол надішлють до теплопостачальної компанії.

«Термінал» писав, Держенергонагляд заявляє про низький рівень підписання актів готовності теплових господарств до роботи в опалювальний сезон у Вінницькій, Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій областях.