Україна абсолютно готова до опалювального сезону — прем’єр-міністр

Шмигаль вважає, що Україна готова до опалювального сезону і вся країна буде зимою з теплом.

Передає УНІАН.

«За даними «Нафтогазу», у сховища закачано близько 19 млрд куб. м. і цього повністю достатньо, щоби пройти опалювальний сезон. Ми готові до різних сценаріїв, адже розумієм, що Європу охопила газова криза, яка напряму пов’язана із газовим шантажем із боку Росії», — сказав прем’єр-міністр ході засідання уряду.

Раніше Термінал писав, що підписано Меморандум щодо врегулювання питань у сфері постачання теплової енергії та гарячої води.