2021-10-21: Нафта Brent на лондонській біржі торгувалася по $85,5 за барель

Світові ціни на нафту корекційно знижуються в четвер вранці після зростання протягом двох торгових днів.



Про це свідчать дані торгів, пише Investing.com.

Станом на 7.40 кск ціна грудневих ф’ючерсів на нафту марки Brent знижувалася на 0,17%, до $85,67 за барель, грудневих ф’ючерсів на WTI — на 0,01%, до $ 83,41 долара за барель.

На ринку нафти в четвер вранці спостерігається корекційне зниження після зростання протягом декількох торгових днів. Напередодні «чорне золото» сильно подорожчала після статданих Міненерго США про її запасах, які за минулий тиждень знизилися на 0,4 мільйона барелів, до 426,5 мільйона барелів. При цьому аналітики очікували зростання показника на 1,9 мільйона барелів.