26 жовтня пройде позапланова зустріч міністрів енергетики ЄС

Єврокомісія підтвердила проведення 26 жовтня позапланової зустрічі міністрів енергетики ЄС, анонсованої 13 жовтня, для обговорення надзвичайної ситуації на газовому ринку і втілення в життя підсумків саміту ЄС 21-22 жовтня. Про це йдеться в поширеній у четвер заяві Єврокомісії.

Передає ТАСС.

«Міністри енергетики ЄС проведуть позапланову зустріч для обговорення ситуації на газовому ринку та реалізації підсумків Європейської Ради з енергетики, який пройде 21-22 жовтня в Брюсселі», — наголошується в заяві.

На саміті лідери Євросоюзу повинні схвалити пакет пропозицій Єврокомісії щодо реагування на енергетичну кризу в Європі.

Раніше Термінал писав, що МВФ очікує зниження цін на енергоносії в ЄС у 2022 році.