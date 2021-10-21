МВФ очікує зниження цін на енергоносії в ЄС у 2022 році

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що ціни на енергоносії в Європі знизяться в 2022 році, запобігши довгострокову високу інфляцію.

Про це заявив на прес-конференції директор європейського департаменту фонду Альфред Каммер, пише Прайм.

«Ми не очікуємо будь-якої інфляційної спіралі в Європі. Висока інфляція, яку ми спостерігаємо зараз, насправді обумовлена ​​одним основним фактором — зростанням цін на енергію, а ми очікуємо, що він буде затухати в 2022 році «, — сказав Каммер.

Він нагадав, що ціни на нафту повертаються до рівня до пандемії коронавируса, і це очікувано. Крім того, ціна на природний газ підвищилася в кілька разів за рік, нагадав Каммер.

«Це питання невідповідності пропозиції і попиту … Ми також очікуємо, що ці ціни на газ, ці скачки будуть затухати в другому кварталі 2022 року. Але інша частина цієї історії — це порушення ланцюжка поставок і невідповідність пропозиції попиту», — уклав Каммер.

«Термінал» писав, Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз середніх світових цін на нафту на поточний рік на 6,16 долара, до 64,68 долара за барель, на 2022 рік — на 8,2 долара, до 63,02 долара за барель, випливає з липневої доповіді фонду World Economic Outlook (WEO).