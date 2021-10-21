Рубрика | Украина

ОГТСУ подав заявку на участь у сертифікації ПП-2

Обновлено: Октябрь 21, 2021. Тэги: ,

ОГТСУ подав заявку на участь у сертифікації ПП-2

Оператор ГТС України подав заявку до німецького енергетичного регулятора (Bundesnetzagentur) щодо участі у процедурі сертифікації «Nord Stream-2 AG».

Про це пише пресслужба ОГТСУ.

«Ми продовжуємо рішуче виступати проти цього геополітично небезпечного проєкту, що загрожує національній безпеці України, руйнує єропейську енергетичну архітектуру та намагається обійти правила ЄС. Сертифікація Nord Stream-2 AG порушить права та комерційні інтереси Оператора ГТС України, що є підставою для нашої заявки до німецького регулятора. «Північний потік-2» не спрямований на диверсифікацію маршрутів транспортування газу та загрожує безпеці постачань газу до Європи. Ми вважаємо це своїм обов’язком інформувати наших стратегічних партнерів про ці занепокоєння», – заявив генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон.

PGNiG, польська державна енергетична компанія, та її німецьке дочірнє підприємство «PGNiG Supply & Trading GmbH», подали заявки на участь у процесі сертифікації і вже були допущені до процедури Федеральним мережевим агентством Німеччини. В Україні НАК “Нафтогаз України” подав заявку на приєднання до процесу 15 жовтня.

8 вересня 2021 року компанія «Nord Stream-2 AG» («Газпром» володіє 100% власності), проектна компанія та майбутній оператор газопроводу «Північний потік-2», подала у повному обсязі заявку на сертифікацію як незалежного оператора системи передачі (ITO) газопроводу «Північний потік-2» до Федерального мережевого агентства Німеччини. Як ITO Nord Stream-2 AG залишиться у складі Групи Газпром, вертикально інтегрованої енергетичної компанії, що суперечить чинному європейському законодавству. Процедура сертифікації має забезпечити відповідність європейському енергетичному законодавству, а також у випадку, якщо запропонований оператор контролюється суб’єктом, що не належить до країни-члена ЄС (у даному випадку – російський «Газпром»), повинна гарантувати, що сертифікація не загрожує безпеці постачання.

«Термінал» писав, голова ОГТСУ просить НАТО гарантувати транзит російського газу.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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