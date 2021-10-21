ПАТ «Укрнафта» на аукціоні продало 118,7 тис. тонн нафти на 2,147 млрд грн

Обновлено: Октябрь 21, 2021. Тэги: ,

ПАТ «Укрнафта» на аукціоні продало 118,7 тис. тонн нафти на 2,147 млрд грн
ПАТ «Укрнафта» 20 жовтня на аукціоні продало 118,7 тис. тонн нафти на 2,147 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що продаж відбувся на Українській енергетичній біржі; Укрнафта продала 118 740,9 тонн нафти на загальну суму 2 146 976 773,67 грн і 1 199,7 тонн газового конденсату на 22 830 111,04 грн.

При цьому, середньозважена ціна нафти становила 18,1 тис. грн за тонну (з ПДВ), середньозважена ціна газового конденсату – 19,03 тис. грн за тонну (з ПДВ).

У першому півріччі 2021 року компанія видобула 739,3 тис. тонн нафти й конденсату та 542,1 млн кубометрів газу, що, відповідно, на 3,3% і на 7,9% більше від плану. Компанія за пів року сплатила 6,1 млрд грн податків.

НАК «Нафтогаз України» належить 50% + 1 акція Укрнафти, групі компаній, пов’язаних з бізнесменом Ігорем Коломойським, — близько 42% акцій.

«Термінал» писав, ПАТ «Укрнафта» реалізувало 116 тис т нафти за середньозваженою ціною 16 466 грн/т (з ПДВ), та 700 т газового конденсату за середньозваженою ціною 17 428 грн/т (з ПДВ).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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