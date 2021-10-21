ПАТ «Укрнафта» на аукціоні продало 118,7 тис. тонн нафти на 2,147 млрд грн

ПАТ «Укрнафта» 20 жовтня на аукціоні продало 118,7 тис. тонн нафти на 2,147 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що продаж відбувся на Українській енергетичній біржі; Укрнафта продала 118 740,9 тонн нафти на загальну суму 2 146 976 773,67 грн і 1 199,7 тонн газового конденсату на 22 830 111,04 грн.

При цьому, середньозважена ціна нафти становила 18,1 тис. грн за тонну (з ПДВ), середньозважена ціна газового конденсату – 19,03 тис. грн за тонну (з ПДВ).

У першому півріччі 2021 року компанія видобула 739,3 тис. тонн нафти й конденсату та 542,1 млн кубометрів газу, що, відповідно, на 3,3% і на 7,9% більше від плану. Компанія за пів року сплатила 6,1 млрд грн податків.

НАК «Нафтогаз України» належить 50% + 1 акція Укрнафти, групі компаній, пов’язаних з бізнесменом Ігорем Коломойським, — близько 42% акцій.

«Термінал» писав, ПАТ «Укрнафта» реалізувало 116 тис т нафти за середньозваженою ціною 16 466 грн/т (з ПДВ), та 700 т газового конденсату за середньозваженою ціною 17 428 грн/т (з ПДВ).