УЕБ представлена на конференції ETCSEE для спільноти фахівців з торгівлі енергоресурсами

На конференції понад 45 доповідачів представили своє бачення подій на ринках електроенергії та газу, разом з учасниками обговорили функціонування і перспективи розвитку регіональних ринків, а також вплив цінових коливань на ринок.



Українську енергетичну біржу представив менеджер з розвитку Ліссе Гірт ван Влієт, пише пресслужба УЕБ.

Він торкнувся перспектив розширення можливостей для імпортних і експортних операцій, а також в цілому розширення присутності іноземних компаній в Україні. За його словами, великі іноземні трейдери сьогодні вже є учасниками торгів на короткостроковому, середньо — і довгостроковому ринку природного газу.

Для цього їм потрібно зареєструвати підприємство в Україні. Більш того, УЕБ докладає зусиль для розширення можливостей українського ринку для іноземних трейдерів — це торгівля природним газом, який зберігаються в режимі митного складу в підземних сховищах і в режимі митного складу з одночасним використанням послуги «short-haul».

Україна щорічно споживає близько 31 млрд куб.м газу, 21 млрд країна видобуває самостійно. На цей час обсяги на біржі обмежені, так, як в Україні діє державне регулювання ціни на газ для населення, але в наступному році відкриється ще більше можливостей у зв’язку зі збільшенням обсягів торгів, зокрема після початку роботи програми GPR.