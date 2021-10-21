УЕБ представлена на конференції ETCSEE для спільноти фахівців з торгівлі енергоресурсами

Обновлено: Октябрь 21, 2021. Тэги: , ,

УЕБ представлена на конференції ETCSEE для спільноти фахівців з торгівлі енергоресурсами

На конференції понад 45 доповідачів представили своє бачення подій на ринках електроенергії та газу, разом з учасниками обговорили функціонування і перспективи розвитку регіональних ринків, а також вплив цінових коливань на ринок.

Українську енергетичну біржу представив менеджер з розвитку Ліссе Гірт ван Влієт, пише пресслужба УЕБ.

Він торкнувся перспектив розширення можливостей для імпортних і експортних операцій, а також в цілому розширення присутності іноземних компаній в Україні. За його словами, великі іноземні трейдери сьогодні вже є учасниками торгів на короткостроковому, середньо — і довгостроковому ринку природного газу.

Для цього їм потрібно зареєструвати підприємство в Україні. Більш того, УЕБ докладає зусиль для розширення можливостей українського ринку для іноземних трейдерів — це торгівля природним газом, який зберігаються в режимі митного складу в підземних сховищах і в режимі митного складу з одночасним використанням послуги «short-haul».

Україна щорічно споживає близько 31 млрд куб.м газу, 21 млрд країна видобуває самостійно. На цей час обсяги на біржі обмежені, так, як в Україні діє державне регулювання ціни на газ для населення, але в наступному році відкриється ще більше можливостей у зв’язку зі збільшенням обсягів торгів, зокрема після початку роботи програми GPR.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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