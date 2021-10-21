Україна може відмовитися від імпорту газу протягом 5 років – Юрій Вітренко

Обновлено: Октябрь 21, 2021. Тэги: , ,

Україна може відмовитися від імпорту газу протягом 5 років – Юрій Вітренко

Україна може повністю забезпечити себе газом та відмовитися від його імпорту протягом 5 років, заявив голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко під час панельної дискусії на Українському газовому інвестиційному конгресі (Ukraine Gas Investment Congress) у Києві в середу.

Про це пише пресслужба Нафтогазу.

«Цієї мети ми можемо досягти протягом 5 років. Успіх залежатиме від трьох факторів. Перший з них — нарощування видобутку газу. Ми маємо потенціал та приклади, що надихають», – зазначив він.

Юрій Вітренко додав, що не менш важливим напрямком є збільшення виробництва Україною біогазу.

«Якщо поглянути на більш загальну картину, то для досягнення самодостатності, окрім нарощування власного видобутку природного газу, маємо працювати також над збільшенням виробництва біогазу. Це стале та безпечне для навколишнього середовища рішення. Маємо величезний потенціал для виробництва біогазу, Україна – найбільша за територією країна в Європі. Земля значно дешевша, ніж у Західній Європі, тож у нас є великі можливості для побудови сонячних, вітрових електростанцій та виробництва біомаси. В нас розвинутий сільськогосподарський сектор, що також важливо для виробництва біогазу», – сказав він.

Голова правління також наголосив на важливості підвищення енергоефективності для досягнення Україною енергетичної незалежності.

«Україна вдвічі менш енергоефективна, ніж середньостатистична країна Східної Європи. Можна було б сказати, що це добре для газової галузі — українці споживають багато природного газу. Проте для досягнення енергетичної незалежності Україна має працювати над зменшенням неефективних витрат енергії. Найдешевша та найнадійніша енергія — це та, яку ви не витратили даремно», – підсумував Юрій Вітренко.

Читайте в «Терміналі», у вересні 2021 року обсяг транспортування газу з ЄС до України склав майже 665 млн куб. м – це найвищий показник у 2021 році.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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