Україна може відмовитися від імпорту газу протягом 5 років – Юрій Вітренко

Україна може повністю забезпечити себе газом та відмовитися від його імпорту протягом 5 років, заявив голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко під час панельної дискусії на Українському газовому інвестиційному конгресі (Ukraine Gas Investment Congress) у Києві в середу.

Про це пише пресслужба Нафтогазу.

«Цієї мети ми можемо досягти протягом 5 років. Успіх залежатиме від трьох факторів. Перший з них — нарощування видобутку газу. Ми маємо потенціал та приклади, що надихають», – зазначив він.

Юрій Вітренко додав, що не менш важливим напрямком є збільшення виробництва Україною біогазу.

«Якщо поглянути на більш загальну картину, то для досягнення самодостатності, окрім нарощування власного видобутку природного газу, маємо працювати також над збільшенням виробництва біогазу. Це стале та безпечне для навколишнього середовища рішення. Маємо величезний потенціал для виробництва біогазу, Україна – найбільша за територією країна в Європі. Земля значно дешевша, ніж у Західній Європі, тож у нас є великі можливості для побудови сонячних, вітрових електростанцій та виробництва біомаси. В нас розвинутий сільськогосподарський сектор, що також важливо для виробництва біогазу», – сказав він.

Голова правління також наголосив на важливості підвищення енергоефективності для досягнення Україною енергетичної незалежності.

«Україна вдвічі менш енергоефективна, ніж середньостатистична країна Східної Європи. Можна було б сказати, що це добре для газової галузі — українці споживають багато природного газу. Проте для досягнення енергетичної незалежності Україна має працювати над зменшенням неефективних витрат енергії. Найдешевша та найнадійніша енергія — це та, яку ви не витратили даремно», – підсумував Юрій Вітренко.

Читайте в «Терміналі», у вересні 2021 року обсяг транспортування газу з ЄС до України склав майже 665 млн куб. м – це найвищий показник у 2021 році.