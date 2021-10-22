2021-10-22: Нафта Brent коливається в ціні

Обновлено: Октябрь 22, 2021. Тэги: , , , , , , , ,

2021-10-22: Нафта Brent коливається в ціні

Світові ціни на в п’ятницю вранці продовжують знижуватися другий день поспіль, оскільки інвестори фіксують прибуток після стрибка цін.

Про це  свідчать дані торгів і коментарі аналітиків, пише Прайм.

По станом на 7.50 кск ціна грудневих ф’ючерсів на нафту марки Brent знижувалася на 0,63% — до 84,08 долара за барель.

Грудневі ф’ючерси на WTI дешевшали на 0,51% — до 82,09 долара за барель.

Ціни на нафту продовжують знижуватися в п’ятницю вранці, оскільки інвестори фіксують прибуток після стрибка цін.

З початку торгів четверга «чорне золото» подешевшало на 2%. Однак за словами аналітиків Oanda, які наводить газета Wall Street Journal, до тих пір, поки учасники ринку енергоресурсів не впізнають, наскільки холодною буде ця зима, нафта, ймовірно, буде активно розкуповувати.

«Не дивлячись на всі рухомі складові прогнозу попиту, недостатні інвестиції в нафтову галузь означають, що ринок може застрягти в дефіциті, по крайней мере, в протягом наступних кількох кварталів», — додали експерти.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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