2021-10-22: Нафта Brent коливається в ціні

Світові ціни на в п’ятницю вранці продовжують знижуватися другий день поспіль, оскільки інвестори фіксують прибуток після стрибка цін.

Про це свідчать дані торгів і коментарі аналітиків, пише Прайм.

По станом на 7.50 кск ціна грудневих ф’ючерсів на нафту марки Brent знижувалася на 0,63% — до 84,08 долара за барель.

Грудневі ф’ючерси на WTI дешевшали на 0,51% — до 82,09 долара за барель.

Ціни на нафту продовжують знижуватися в п’ятницю вранці, оскільки інвестори фіксують прибуток після стрибка цін.

З початку торгів четверга «чорне золото» подешевшало на 2%. Однак за словами аналітиків Oanda, які наводить газета Wall Street Journal, до тих пір, поки учасники ринку енергоресурсів не впізнають, наскільки холодною буде ця зима, нафта, ймовірно, буде активно розкуповувати.

«Не дивлячись на всі рухомі складові прогнозу попиту, недостатні інвестиції в нафтову галузь означають, що ринок може застрягти в дефіциті, по крайней мере, в протягом наступних кількох кварталів», — додали експерти.