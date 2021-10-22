PGNiG представила негативну позицію щодо сертифікації Nord Stream 2 AG

Нафтогазова компанія Польщі PGNiG презентувала негативну позицію в рамках процедури сертифікації оператора російського газопроводу «Північний потік-2».

Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії.

«PGNiG SA і її дочірня компанія PGNiG Supply & Trading (PST) подали в Федеральне міністерство економіки і енергетики Німеччини свою позицію в рамках процедури сертифікації оператора «Північний потік-2″. Вона полягає в тому, що сертифікація Nord Stream 2 AG за моделлю ITO (незалежний оператор передачі) негативно впливає на безпеку поставок енергії в Європейський союз і його держави-члени, включаючи Польщу», – йдеться у повідомленні.

Обидві компанії в своїй позиції вказали обставини, що підтверджують, що сертифікація «Північного потоку-2» за моделлю ITO збільшує загрози безпеки поставок газу в країни Євросоюзу.

«Всупереч заявs Nord Stream 2 AG, її трубопровід не створює додаткових маршрутів поставок в Європу, а призначений для обходу традиційних маршрутів поставок зі східного напрямку через Польщу і Україну», – пояснюють в PGNiG.

Крім того, в компанії відзначили, що Nord Stream 2 AG знаходиться під контролем домінуючого постачальника, що значно впливає на безпеку енергопостачань до ЄС.

«Припущення про те, що додаткові поставки газу можливі тільки «Північним потоком-2», є проявом тиску на процедуру сертифікації і доводять, що проект спрямований на обхід традиційних маршрутів транзиту. Оскільки у існуючих трубопроводів є вільні потужності, немає необхідності в новому трубопроводі для збільшення поставок газу в ЄС», – цитує пресслужба голову правління PGNiG Павла Маєвського.

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