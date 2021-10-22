PGNiG представила негативну позицію щодо сертифікації Nord Stream 2 AG

Обновлено: Октябрь 22, 2021. Тэги: ,

PGNiG представила негативну позицію щодо сертифікації Nord Stream 2 AG

Нафтогазова компанія Польщі PGNiG презентувала негативну позицію в рамках процедури сертифікації оператора російського газопроводу «Північний потік-2».

Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії.

«PGNiG SA і її дочірня компанія PGNiG Supply & Trading (PST) подали в Федеральне міністерство економіки і енергетики Німеччини свою позицію в рамках процедури сертифікації оператора «Північний потік-2″. Вона полягає в тому, що сертифікація Nord Stream 2 AG за моделлю ITO (незалежний оператор передачі) негативно впливає на безпеку поставок енергії в Європейський союз і його держави-члени, включаючи Польщу», – йдеться у повідомленні.

Обидві компанії в своїй позиції вказали обставини, що підтверджують, що сертифікація «Північного потоку-2» за моделлю ITO збільшує загрози безпеки поставок газу в країни Євросоюзу.

«Всупереч заявs Nord Stream 2 AG, її трубопровід не створює додаткових маршрутів поставок в Європу, а призначений для обходу традиційних маршрутів поставок зі східного напрямку через Польщу і Україну», – пояснюють в PGNiG.

Крім того, в компанії відзначили, що Nord Stream 2 AG знаходиться під контролем домінуючого постачальника, що значно впливає на безпеку енергопостачань до ЄС.

«Припущення про те, що додаткові поставки газу можливі тільки «Північним потоком-2», є проявом тиску на процедуру сертифікації і доводять, що проект спрямований на обхід традиційних маршрутів транзиту. Оскільки у існуючих трубопроводів є вільні потужності, немає необхідності в новому трубопроводі для збільшення поставок газу в ЄС», – цитує пресслужба голову правління PGNiG Павла Маєвського.

Читайте в «Терміналі», НАК «Нафтогаз України» подала заявку на участь у процесі сертифікації оператора Північного потоку-2, повідомив голова правління компанії Юрій Вітренко.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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