У Франції ціни на газ будуть заморожені протягом усього 2022 року

На думку експертів, зниження ціни на газ буде відбуватися більш повільними темпами ,ніж передбачалося.



Про це заявив прем’єр-міністр Франції ЖанКастекс, пише АНГІ.

«Ми прийняли зобов’язання, вирішивши заморозити ціни протягом усього 2022 року», — сказав Кастекса.

Спочатку влада Франції у зв’язку зі зростаючими цінами на енергоносії розраховували заморозити ціни до квітня 2022 року.

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