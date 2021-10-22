УЕБ: Держбюджет отримає 395 млн грн за два вуглеводневі лоти

Було реалізовано два спеціальні дозволи для розробки вуглеводнів на суму близько 395 мільйонів гривень.

Ділянки розташовані в Роменському районі Сумської області, Миргородському та Полтавському районах Полтавської області, пише пресслужба УЕБ.

Найбільша сума, 304 мільйони гривень, була запропонована за ділянку «Південно-Русанівська площа» компанією АТ «Укргазвидобування».

Жуківська площа стартувала з 5,3 млн грн. Під час конкурентних прозорих торгів ціна її продажу зросла в 17 разів – до 90 млн. За право отримати дозвіл на користування надрами змагалося чотири учасники. Перемогу здобуло ТОВ «Горизонт», запропонувавши найвищу ціну.

Компанії, які придбали ліцензії, сплачуватимуть податки та рентну плату за користування надрами.

Завдяки проведенню відкритих і прозорих аукціонів, у 2020 році середня ціна продажу лотів, що виставляли Держгеонадра, зросла в 7 разів. До березня 2019 року аукціони майже не проводилися, переважно мав місце розіграш лоту зі штучно обмеженою конкуренцією, велика частина спецдозволів надана шляхом апробації.

Читайте в «Терміналі», УЕБ представлена на конференції ETCSEE для спільноти фахівців з торгівлі енергоресурсами.