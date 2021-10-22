УЕБ: Держбюджет отримає 395 млн грн за два вуглеводневі лоти

Обновлено: Октябрь 22, 2021. Тэги: , ,

УЕБ: Держбюджет отримає 395 млн грн за два вуглеводневі лоти

Було реалізовано два спеціальні дозволи для розробки вуглеводнів на суму близько 395 мільйонів гривень.

Ділянки розташовані в Роменському районі Сумської області, Миргородському та Полтавському районах Полтавської області, пише пресслужба УЕБ.

Найбільша сума, 304 мільйони гривень, була запропонована за ділянку «Південно-Русанівська площа» компанією АТ «Укргазвидобування».

Жуківська площа стартувала з 5,3 млн грн. Під час конкурентних прозорих торгів ціна її продажу зросла в 17 разів – до 90 млн. За право отримати дозвіл на користування надрами змагалося чотири учасники. Перемогу здобуло ТОВ «Горизонт», запропонувавши найвищу ціну.

Компанії, які придбали ліцензії, сплачуватимуть податки та рентну плату за користування надрами.

Завдяки проведенню відкритих і прозорих аукціонів, у 2020 році середня ціна продажу лотів, що виставляли Держгеонадра, зросла в 7 разів. До березня 2019 року аукціони майже не проводилися, переважно мав місце розіграш лоту зі штучно обмеженою конкуренцією, велика частина спецдозволів надана шляхом апробації.

Читайте в «Терміналі», УЕБ представлена на конференції ETCSEE для спільноти фахівців з торгівлі енергоресурсами.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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