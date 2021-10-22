Україна може почати експортувати зелений водень до Євросоюзу до 2024 року

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час Форуму асоціацій у Києві заявив, що Україна може почати експортувати «зелений» водень в Євросоюз до 2024 року.

Про це пише «Економічна правда».

Загалом водень можна отримувати за допомогою газу чи вугілля, проте «зеленим» називають такий, що виготовляється за допомоги відновлюваних джерел енергії. Кулеба зазначив, що проєкти з виробництва та постачання зеленого водню з України до ЄС вже запущені, і до 2024 року «ми зможемо запустити перші експортні поставки». За словами міністра, виробництво і постачання водню є стратегічними питаннями.

Раніше «Термінал» писав, водень — це перспективне майбутнє, але не сьогодення України і навіть ЄС. А втрати від можливого переривання транзиту газу очевидні вже сьогодні.

