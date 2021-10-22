Україна прагне створити газовий хаб на своїй території — Міненерго

Газовий хаб допоможе стабільно забезпечувати газом весь європейський регіон.



Про це заявив заступник міністра енергетики Максим Немчинов під час виступу на Українському газовому інвестиційному конгресі.

«Одна з стратегічних цілей – створення газового хабу на території України. Ми маємо для цього всі можливості: одні з найбільших підземних газосховищ, одну з найбільш розгалужених систем транспортування і розподілу природного газу, власний видобуток з потенціалом до збільшення, ми маємо гарний попит на газ – у нас є ринок. Правила ринку, які діють в Україні, повністю адаптовані до європейських. Нема проблем для віртуального імпорту, віртуального експорту. Газовий хаб фактично допоміг би забезпечити весь регіон стабільним доступом до запасів природного газу», — сказав заступник міністра.

Він наголосив, що глибоководні українські порти можуть приймати судна із скрапленим газом. Також є місця для побудови терміналів, щоб передавати газ у мережу і продовжувати його транзит і постачання до Європи.

Водночас Україна налаштована на збільшення власного видобутку газу.

«Ми налаштовані на збільшення видобутку в Україні і на скорочення споживання – тобто, ефективне споживання власних ресурсів, щоб перетворити Україну з імпортозалежної в експортоорієнтовану країну», — наголосив Максим Немчинов.

Читайте в «Терміналі», Україна та Польща мають усі можливості для створення спільного газового хабу у Східній і Центральній Європі.