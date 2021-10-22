Україна прагне створити газовий хаб на своїй території — Міненерго

Обновлено: Октябрь 22, 2021. Тэги: ,

Україна прагне створити газовий хаб на своїй території — Міненерго

Газовий хаб допоможе стабільно забезпечувати газом весь європейський регіон.

Про це заявив заступник міністра енергетики Максим Немчинов під час виступу на Українському газовому інвестиційному конгресі.

«Одна з стратегічних цілей – створення газового хабу на території України. Ми маємо для цього всі можливості: одні з найбільших підземних газосховищ, одну з найбільш розгалужених систем транспортування і розподілу природного газу, власний видобуток з потенціалом до збільшення, ми маємо гарний попит на газ – у нас є ринок. Правила ринку, які діють в Україні, повністю адаптовані до європейських. Нема проблем для віртуального імпорту, віртуального експорту. Газовий хаб фактично допоміг би забезпечити весь регіон стабільним доступом до запасів природного газу», — сказав заступник міністра.

Він наголосив, що глибоководні українські порти можуть приймати судна із скрапленим газом. Також є місця для побудови терміналів, щоб передавати газ у мережу і продовжувати його транзит і постачання до Європи.

Водночас Україна налаштована на збільшення власного видобутку газу.
«Ми налаштовані на збільшення видобутку в Україні і на скорочення споживання – тобто, ефективне споживання власних ресурсів, щоб перетворити Україну з імпортозалежної в експортоорієнтовану країну», — наголосив Максим Немчинов.

Читайте в «Терміналі», Україна та Польща мають усі можливості для створення спільного газового хабу у Східній і Центральній Європі.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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