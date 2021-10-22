В Укргазвидобуванні планують буріння в Чорному морі розпочати в кінці 2023

У планах компанії з наступного року розпочати роботи з підготовки для видобутку газу в Чорному морі.



Про це директор зі стратегічних проєктів дивізіону «Розвідка та Видобування» Групи Нафтогаз Максим Вітик, сказав під час «Українського газового інвестиційного конгресу».

Вітик нагадав, що вся Чорноморська частина української акваторії розділена на три ділянки.

Це внутрішній шельф – 5000 км2, зовнішній шельф – 3000 км2, і глибоководна ділянка – близько 15 тисяч км2. Зараз Укргазвидобування працює на внутрішньому шельфі – території, що найближче до берега (в районі Одеси).

Проводиться 3D-сейсміка на так званому внутрішньому шельфі. Вона завершена на 50%. До кінця року планується завершити 3D-сейсміку повністю. «Потім ми перейдемо на зовнішній шельф і до весни 2022 року завершимо 3D-сейсміку на ньому. А потім будемо працювати на “глибокій воді” і до кінця літа плануємо завершити всі сейсмічні роботи. Але це з урахуванням того, що нам дадуть там працювати. Бо один з великих ризиків на “глибокій воді” – перешкоди з боку Російської Федерації. Ми не знаємо, як це все піде, але ми розуміємо, що проблеми можливі», – повідомив Вітик.

Обробку та інтерпретацію даних компанія почне по ходу того, як вони будуть надходити. Наприклад, на мілководді дані отримають на початку 2022 року. Вони одразу будуть оброблятися і йти на інтерпретацію.

«Очікуємо, що повністю всю інтерпретацію, включаючи “глибоку воду”, ми завершимо в 2023 році. Але думаю, що по “мілкій воді” ми завершимо значно раніше і зможемо по ній працювати, планувати на ній свердловини». Пан Вітик також зазначив, що буріння першої свердловини на «мілкій воді» планують розпочати в кінці 2023 – на початку 2024 року. Відповідно, перший газ піде десь у 2024 році. «“Глибока вода” – це довша перспектива, я б говорив про кінець 2024 — 2025 рік», – підсумував він.

Читайте в «Терміналі», Нафтогаз розглядає можливість співпраці з новим міжнародним партнером – ізраїльською Naphtha Petroleum Corp. (TASE:NFTA).

