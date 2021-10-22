В Укргазвидобуванні планують буріння в Чорному морі розпочати в кінці 2023

Обновлено: Октябрь 22, 2021. Тэги: , ,

В Укргазвидобуванні планують буріння в Чорному морі розпочати в кінці 2023

У планах компанії з наступного року розпочати роботи з підготовки для видобутку газу в Чорному морі.

Про це директор зі стратегічних проєктів дивізіону «Розвідка та Видобування» Групи Нафтогаз Максим Вітик, сказав під час «Українського газового інвестиційного конгресу».

Вітик нагадав, що вся Чорноморська частина української акваторії розділена на три ділянки.

Це внутрішній шельф – 5000 км2, зовнішній шельф – 3000 км2, і глибоководна ділянка – близько 15 тисяч км2. Зараз Укргазвидобування працює на внутрішньому шельфі – території, що найближче до берега (в районі Одеси).
Проводиться 3D-сейсміка на так званому внутрішньому шельфі. Вона завершена на 50%. До кінця року планується завершити 3D-сейсміку повністю. «Потім ми перейдемо на зовнішній шельф і до весни 2022 року завершимо 3D-сейсміку на ньому. А потім будемо працювати на “глибокій воді” і до кінця літа плануємо завершити всі сейсмічні роботи. Але це з урахуванням того, що нам дадуть там працювати. Бо один з великих ризиків на “глибокій воді” – перешкоди з боку Російської Федерації. Ми не знаємо, як це все піде, але ми розуміємо, що проблеми можливі», – повідомив Вітик.
Обробку та інтерпретацію даних компанія почне по ходу того, як вони будуть надходити. Наприклад, на мілководді дані отримають на початку 2022 року. Вони одразу будуть оброблятися і йти на інтерпретацію.

«Очікуємо, що повністю всю інтерпретацію, включаючи “глибоку воду”, ми завершимо в 2023 році. Але думаю, що по “мілкій воді” ми завершимо значно раніше і зможемо по ній працювати, планувати на ній свердловини». Пан Вітик також зазначив, що буріння першої свердловини на «мілкій воді» планують розпочати в кінці 2023 – на початку 2024 року. Відповідно, перший газ піде десь у 2024 році. «“Глибока вода” – це довша перспектива, я б говорив про кінець 2024 — 2025 рік», – підсумував він.

Читайте в «Терміналі», Нафтогаз розглядає можливість співпраці з новим міжнародним партнером – ізраїльською Naphtha Petroleum Corp. (TASE:NFTA).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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