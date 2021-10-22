Єврорада закликає ЄК дослідити функціонування ринків енергоресурсів

Лідери ЄС озвучили список кроків, до яких пропонують вдатися у зв’язку зі значним зростанням цін на енергоресурси, яке відчули у всіх країнах.

Як повідомляє «Європейська правда», про це йдеться у заяві Євроради за підсумками саміту лідерів 21 жовтня.

Вони відзначають, що вже запропонований Єврокомісією пакет заходів у відповідь на зростання цін містить пропозиції, що мають виявитись корисними і в найближчій, і довгостроковій перспективі.

Єврорада закликає Єврокомісію дослідити функціонування ринків газу, електроенергії і «торгівлі викидами» із залученням регулятора ESMA, після чого можна буде оцінити, чи потрібні додаткові регуляторні дії у зв’язку з поведінкою деяких учасників ринків.

Країн-членів та Єврокомісію просять негайно скористатися вже запропонованим пакетом заходів для швидкого полегшення становища найбільш вразливих споживачів і підтримки європейських компаній.

Єврорада закликає Єврокомісію і Раду ЄС швидко розглянути середньо- і довгострокові заходи, що сприятимуть наявності енергоресурсів за доступною ціною для домогосподарств і компаній, підвищенню стійкості енергосистеми ЄС та внутрішнього енергоринку, забезпечать безпеку постачань та підтримають перехід до «кліматичної нейтральності», для чого можливо залучати кошти Європейського інвестиційного банку.

«Європейська рада стежитиме за ситуацією і повернеться до цього питання у грудні», — зазначають у заяві.

«Термінал» писав, Іспанія, Франція, Чехія, Греція та Румунія запропонували провести розслідування щодо функціонування європейського газового ринку в зв’язку з ростом цін на газ.