Єврорада закликає ЄК дослідити функціонування ринків енергоресурсів

Обновлено: Октябрь 22, 2021. Тэги: , ,

Єврорада закликає ЄК дослідити функціонування ринків енергоресурсів

Лідери ЄС озвучили список кроків, до яких пропонують вдатися у зв’язку зі значним зростанням цін на енергоресурси, яке відчули у всіх країнах.

Як повідомляє «Європейська правда», про це йдеться у заяві Євроради за підсумками саміту лідерів 21 жовтня.

Вони відзначають, що вже запропонований Єврокомісією пакет заходів у відповідь на зростання цін містить пропозиції, що мають виявитись корисними і в найближчій, і довгостроковій перспективі.

Єврорада закликає Єврокомісію дослідити функціонування ринків газу, електроенергії і «торгівлі викидами» із залученням регулятора ESMA, після чого можна буде оцінити, чи потрібні додаткові регуляторні дії у зв’язку з поведінкою деяких учасників ринків.

Країн-членів та Єврокомісію просять негайно скористатися вже запропонованим пакетом заходів для швидкого полегшення становища найбільш вразливих споживачів і підтримки європейських компаній.

Єврорада закликає Єврокомісію і Раду ЄС швидко розглянути середньо- і довгострокові заходи, що сприятимуть наявності енергоресурсів за доступною ціною для домогосподарств і компаній, підвищенню стійкості енергосистеми ЄС та внутрішнього енергоринку, забезпечать безпеку постачань та підтримають перехід до «кліматичної нейтральності», для чого можливо залучати кошти Європейського інвестиційного банку.

«Європейська рада стежитиме за ситуацією і повернеться до цього питання у грудні», — зазначають у заяві.

«Термінал» писав, Іспанія, Франція, Чехія, Греція та Румунія запропонували провести розслідування щодо функціонування європейського газового ринку в зв’язку з ростом цін на газ.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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