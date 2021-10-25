2021-10-25: Ціни на нафту коливаються через інформацію про зниження її запасів

Нафтові ціни продовжують сьогодні підвищуватися, завершивши в плюсі ​​минулий тиждень.

Цьому сприяють сильний попит і обмежені поставки, пише Investing.com.

Підтримку американській нафті також надає слабке відновлення видобутку нафти в США і ослаблення обмежень на подорожі, повідомляє MarketWatch. Грудневі ф’ючерси на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:15 кск подорожчали на $ 0,64 (на 0,75%) — до $ 86,17 за барель. У п’ятницю їх ціна виросла на $ 0,92 (на 1,1%) і склала на закриття $ 85,53 за барель. Котирування ф’ючерсів на WTI на грудень на електронних торгах на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) підвищилися на $ 0,74 (на 0,88%) — до $ 84,50 за барель.

За підсумками попередньої сесії їхня ціна збільшилася на $ 1,26 (на 1,5%) і склала $ 83,76 за барель. Минулого тижня Brent подорожчав на 0,9%, WTI завершила приростом дев’ятий тиждень поспіль, додавши 2,6%.

«Нафта продовжує тримісячне зростання, за час якого вона додала майже 30%, оскільки COVID-19 досяг піку і США дозволяють поїздки для вакцинованих мандрівників, — зазначає головний виконавчий директор Infrastructure Capital Advisors Джей Хетфілд. — Ми очікуємо, що нафта продовжить ралі на підходах до листопада, і більш холодна погода викличе зростання споживання палива, а святкові дні стимулюють підвищення попиту на бензин «.

Запаси нафти на терміналі в Кушинга, де зберігається торгуються на NYMEX нафта, швидко наближаються до критично низьких рівнів і аналітики очікують прискорення цього спаду. Коли це було в останній раз, ціни на нафту перевищували $ 100, відзначає The Wall Street Journal. Експерти Infrastructure Capital Advisors прогнозують котирування нафти в наступному році в діапазоні $ 80-100 за барель на тлі відновлення попиту на міжнародні подорожі.