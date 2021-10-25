Bloomberg: Європу взимку чекає внутрішня війна за газ

Країни Європи будуть змушені відмовитися від євросолідарності в жорсткій конкуренції за поставки газу цієї зими, щоб земерзнуть від холоду.



Такий сценарій спрогнозували аналітики для Bloomberg.

За даними агентства, сховища газу європейських країн заповнені на 20% менше норми. Зараз цей показник становить 71%.

На думку аналітиків, з настанням морозів влади європейських держав заборонять експорт газу. Наприклад, так надійде Сербія, судячи із заяв президента країни Олександра Вучич. Це питання також обговорюється і в Норвегії, яка експортує енергоресурси.

За прогнозами експертів, у найважчій ситуації виявиться на 90% залежна від імпорту Німеччина. Країна вимушено відмовиться від євросолідарності і почне просто перекуповувати газ, призначений для менш заможних європейських країн.

Читайте в «Терміналі», у Державному департаменті США заявляють, що Росія недопоставила достатньо пального на європейський ринок, чим також спричинила підвищення цін.