Газпром погрожує Молдові зупинкою поставок газу

Газпром погрожує повністю припинити постачання газу в країну, якщо Кишинів не погасить борг і не підпише новий контракт з 1 грудня.

Про це пише Deutsche Welle.

Офіційний представник Газпрому Сергій Купріянов заявив, що компанія може повністю припинити постачання газу в країну, якщо Кишинів не погасить борг і не підпише новий контракт з 1 грудня,

Він нагадав, що борг Молдови за поставлений газ складає $433 млн, а з урахуванням прострочення платежів загальна сума заборгованості збільшується до $709 млн.

«Термінал» писав, Парламент Молдови на засіданні в п’ятницю за пропозицією уряду ввів режим надзвичайного стану на 30 днів до 20 листопада через енергетичну кризу і проблеми з поставками газу, заявив віце-спікер Міхай Попшой.