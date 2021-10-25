Газпром погрожує Молдові зупинкою поставок газу

Обновлено: Октябрь 25, 2021. Тэги: , ,

Газпром погрожує Молдові зупинкою поставок газу

Газпром погрожує повністю припинити постачання газу в країну, якщо Кишинів не погасить борг і не підпише новий контракт з 1 грудня.
Про це пише Deutsche Welle.

Офіційний представник Газпрому Сергій Купріянов заявив, що компанія може повністю припинити постачання газу в країну, якщо Кишинів не погасить борг і не підпише новий контракт з 1 грудня,

Він нагадав, що борг Молдови за поставлений газ складає $433 млн, а з урахуванням прострочення платежів загальна сума заборгованості збільшується до $709 млн.

«Термінал» писав, Парламент Молдови на засіданні в п’ятницю за пропозицією уряду ввів режим надзвичайного стану на 30 днів до 20 листопада через енергетичну кризу і проблеми з поставками газу, заявив віце-спікер Міхай Попшой.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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