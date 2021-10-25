Нафтогаз оголосив конкурс на незалежних членів наглядової ради

Обновлено: Октябрь 25, 2021. Тэги: ,

Нафтогаз оголосив конкурс на незалежних членів наглядової ради

НАК «Нафтогаз України» почала пошук незалежних членів наглядової ради компанії.

Про старт відповідного конкурсу повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Відбір незалежних членів наглядової ради компанії буде здійснювати комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств (Номінаційний комітет).

Серед вимог до претендентів:

  • вища освіта, зокрема (але не обмежуючись) в галузі нафтової інженерії, менеджменту та адміністрування, економіки, фінансів, аудиту, міжнародних відносин, права. ;
  • досвід на посаді невиконавчого директора в міжнародній публічній компанії;
  • досвід на керівних посадах у міжнародних та регіональних компаніях не менше 10 років, перевага надається великим нафтогазовим компаніям;
  • стаж роботи в різноманітних та складних проектах, бажано на ринках, що розвиваються;
  • досвід взаємодії з представниками уряду та регуляторами а сфері енергетики; розуміння нормативно-правових актів ЄС, що впливають на галузь, включаючи особливості контролю державної допомоги;
  • знання європейського енергоринку, тенденцій та перспектив розвитку відновлювальних джерел енергії;
  • наявність досвіду та мережі контактів у міжнародній інвестиційній спільноті, знання джерел фінансування на ринках капіталу та досвід залучення боргового та капітального фінансування на міжнародних ринках;
  • володіння англійською мовою; українська мова бажана;
  • наявність повної цивільної дієздатності;
  • відсутність непогашеної судимості;
  • дотримання принципів неупередженості та добропорядності;
  • наявність бездоганної ділової репутації;
  • не має бути та не був протягом попередніх шести років засновником, акціонером (учасником), керівником, членом наглядової ради, працівником чи представником особи, до якої Урядом України застосовано персональні, спеціальні економічні чи інші обмежувальні заходи (санкції).

Прийом документів від кандидатів триватиме до 6 грудня 2021 року.

Раніше «Термінал» писав, наказом №229 від 01 жовтня 2021 року Міненерго призначено до наглядової ради АТ «МГУ» з 05 жовтня 2021 року зі строком повноважень три роки таких незалежних членів наглядової ради: Ян Чадам, Уберт Беттонвіль, Ірина Марушко, а також  Тетяна Федорова і Віктор Пинзеник – як представникі держави.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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