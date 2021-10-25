Нафтогаз оголосив конкурс на незалежних членів наглядової ради

НАК «Нафтогаз України» почала пошук незалежних членів наглядової ради компанії.
Про старт відповідного конкурсу повідомила пресслужба Міністерства економіки.
Відбір незалежних членів наглядової ради компанії буде здійснювати комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств (Номінаційний комітет).
Серед вимог до претендентів:
- вища освіта, зокрема (але не обмежуючись) в галузі нафтової інженерії, менеджменту та адміністрування, економіки, фінансів, аудиту, міжнародних відносин, права. ;
- досвід на посаді невиконавчого директора в міжнародній публічній компанії;
- досвід на керівних посадах у міжнародних та регіональних компаніях не менше 10 років, перевага надається великим нафтогазовим компаніям;
- стаж роботи в різноманітних та складних проектах, бажано на ринках, що розвиваються;
- досвід взаємодії з представниками уряду та регуляторами а сфері енергетики; розуміння нормативно-правових актів ЄС, що впливають на галузь, включаючи особливості контролю державної допомоги;
- знання європейського енергоринку, тенденцій та перспектив розвитку відновлювальних джерел енергії;
- наявність досвіду та мережі контактів у міжнародній інвестиційній спільноті, знання джерел фінансування на ринках капіталу та досвід залучення боргового та капітального фінансування на міжнародних ринках;
- володіння англійською мовою; українська мова бажана;
- наявність повної цивільної дієздатності;
- відсутність непогашеної судимості;
- дотримання принципів неупередженості та добропорядності;
- наявність бездоганної ділової репутації;
- не має бути та не був протягом попередніх шести років засновником, акціонером (учасником), керівником, членом наглядової ради, працівником чи представником особи, до якої Урядом України застосовано персональні, спеціальні економічні чи інші обмежувальні заходи (санкції).
Прийом документів від кандидатів триватиме до 6 грудня 2021 року.
Раніше «Термінал» писав, наказом №229 від 01 жовтня 2021 року Міненерго призначено до наглядової ради АТ «МГУ» з 05 жовтня 2021 року зі строком повноважень три роки таких незалежних членів наглядової ради: Ян Чадам, Уберт Беттонвіль, Ірина Марушко, а також Тетяна Федорова і Віктор Пинзеник – як представникі держави.