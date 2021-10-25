Німеччина отримала і обговорить пропозицію України про додатковий транзит газу по спецумовах — посол

Міністерство економіки та енергетики Німеччини отримало пропозицію України про додатковий транзит 55 млрд куб. м газу за спеціальними умовами.



Про це повідомила посол Німеччини в Україні Анка Фельдхузен, пише Енергореформа.

«Ми отримали цю пропозицію від української сторони і зрадили своєму Міністерству економіки і енергетики, як і всі інші пропозиції української сторони. Ми будемо активно говорити про цю пропозицію», — сказала Фельдхузен.

Вона зауважила, що Німеччина також намагається зберегти транзит через Україну.

«Але треба також сказати, що транзит газу колись закінчиться повністю, тому Україні слід працювати над майбутнім цієї системи, щоб забезпечити в майбутньому транзит водню, щоб Україна стала незалежною, сама могла експортувати енергію», — додала Фельдхузен.

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