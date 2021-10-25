Податкова оштрафувала АЗС на 18,5 млн грн

За порушення при реалізації пального АЗС донараховано 18,5 млн грн штрафних санкцій.
Про це пише Авто24.
«Державна податкова служба України штрафувала АЗС через невідповідність звітних даних витратомірів/рівномірів лічильників АЗС даним Єдиного реєстру акцизних накладних. Податковою, встановлено нестачу пального, що, у свою чергу, може свідчити про його реалізацію без застосування реєстраторів розрахункових операцій», — йдеться у матеріалі.
Всього за результатами проведеної фактичної перевірки до суб’єкта господарювання застосовано близько 18,5 млн грн штрафних (фінансових) санкцій.
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