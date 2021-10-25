Укренерго: Суд скасував аукціон на імпорт електроенергії

Окружний адміністративний суд міста Києва скасував місячний аукціон на розподіл пропускної спроможності міждержавних зв’язків на листопад 2021 року.

Про це повідомила пресслужба НЕК «Укренерго».

«НЕК «Укренерго» отримало ухвалу Окружного адміністративного суду від 22.10.2021 №640/29395/21 «Про забезпечення адміністративного позову АТ «ДТЕК Західенерго». Відповідно до ухвали суду, проведення всіх видів аукціонів на аукціонній платформі технічно неможливе», – йдеться в повідомленні.

Як відзначили в компанії, враховуючи, що на момент отримання ухвали суду добові аукціони на 25.10.2021 були проведені і учасники отримали ФПП, то такі результати не скасовуються, проте алгоритм обмеження ФПП змінився з пропорційного на послідовний.

«З огляду на технічну неможливість проведення аукціонів на аукціонній платформі та неможливість проведення місячних аукціонів, згідно з пунктом 8.1.2. Порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, затвердженого Постановою НКРЕКП від 03.04.2020 №763, за резервним механізмом, місячний аукціон на листопад 2021 року скасовується до моменту відновлення дії порядку або внесення змін до аукціонної платформи», – повідомили в компанії.

Читайте в «Терміналі», спрощено процедуру участі в конкурсі на будівництво генеруючої потужності.