В Україні запровадять новий формат платіжки за комунальні послуги

Обновлено: Октябрь 25, 2021. Тэги: , ,

В Україні запровадять новий формат платіжки за комунальні послуги

В Україні розроблять новий формат платіжки за комунальні послуги, яка міститиме детальну інформацію щодо споживання енергоресурсів домогосподарствами.

21 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому базовий закон «Про енергетичну ефективність», пише пресслужба Міненерго.

«Для об’єктивного інформування населення та дієвого впровадження інструментів державної підтримки у сфері енергоефективності законом передбачається розробити новий формат платіжки за комунальні послуги. Вона міститиме детальну інформацію щодо споживання, зокрема з порівнянням поточних показників з минулорічними, доступних енергоефективних програм, якості послуг з постачання природного газу та електричної енергії», — наголосила заступниця міністра енергетики Юлія Підкоморна.

У міністерстві наголосили на важливості інформування всіх громадян про поточний стан енергоспоживання та можливості для більш ефективного використання енергоресурсів.

Значної уваги в законі приділено енергоефективності у промисловості. Великі підприємства будуть зобов‘язані впровадити систему енергоменеджменту або раз на чотири роки проводити енергоаудит.  Також законом запроваджується масштабна програма впровадження smart grid технологій на державному рівні.

«Це дозволить операторам систем розподілу скоротити витрати в електромережах, а споживачу дасть можливість управляти власним попитом. На підставі економічної доцільності та технічної можливості будуть встановлюватися інтелектуальні системи обліку газу, електрики, тепла», — повідомила пресслужба міністерства.

Читайте в «Терміналі», у серпні 2020 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 8,4 млрд грн (104,3% нарахованих за цей період сум).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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