В Україні запровадять новий формат платіжки за комунальні послуги

В Україні розроблять новий формат платіжки за комунальні послуги, яка міститиме детальну інформацію щодо споживання енергоресурсів домогосподарствами.



21 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому базовий закон «Про енергетичну ефективність», пише пресслужба Міненерго.

«Для об’єктивного інформування населення та дієвого впровадження інструментів державної підтримки у сфері енергоефективності законом передбачається розробити новий формат платіжки за комунальні послуги. Вона міститиме детальну інформацію щодо споживання, зокрема з порівнянням поточних показників з минулорічними, доступних енергоефективних програм, якості послуг з постачання природного газу та електричної енергії», — наголосила заступниця міністра енергетики Юлія Підкоморна.

У міністерстві наголосили на важливості інформування всіх громадян про поточний стан енергоспоживання та можливості для більш ефективного використання енергоресурсів.

Значної уваги в законі приділено енергоефективності у промисловості. Великі підприємства будуть зобов‘язані впровадити систему енергоменеджменту або раз на чотири роки проводити енергоаудит. Також законом запроваджується масштабна програма впровадження smart grid технологій на державному рівні.

«Це дозволить операторам систем розподілу скоротити витрати в електромережах, а споживачу дасть можливість управляти власним попитом. На підставі економічної доцільності та технічної можливості будуть встановлюватися інтелектуальні системи обліку газу, електрики, тепла», — повідомила пресслужба міністерства.

Читайте в «Терміналі», у серпні 2020 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 8,4 млрд грн (104,3% нарахованих за цей період сум).