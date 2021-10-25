Рубрика | Украина

Запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ майже в чотири рази нижче від запланованих обсягів

Обновлено: Октябрь 25, 2021. Тэги: , ,

Запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ майже в чотири рази нижче від запланованих обсягів

22 жовтня 2021 року міністр енергетики Герман Галущенко заявив про те, що кабмін планує покрити дефіцит вугілля шляхом його імпорту.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Згідно з повідомленням відомства, запланований на 2021 рік обсяг вугілля становить 2 971,3 тис.тонн. Станом на 25 жовтня 2021 року запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ склали всього 701.3 тис.тонн.

У 2020 році запаси вугілля склали 2,648,0 тис.тонн.

У 2019 році запаси склали 1 809,0 тис.тонн.

Читайте в «Терміналі», на складах ТЕС втричі менше вугілля, ніж потрібно за графіком.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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