Запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ майже в чотири рази нижче від запланованих обсягів

22 жовтня 2021 року міністр енергетики Герман Галущенко заявив про те, що кабмін планує покрити дефіцит вугілля шляхом його імпорту.



Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Згідно з повідомленням відомства, запланований на 2021 рік обсяг вугілля становить 2 971,3 тис.тонн. Станом на 25 жовтня 2021 року запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ склали всього 701.3 тис.тонн.

У 2020 році запаси вугілля склали 2,648,0 тис.тонн.

У 2019 році запаси склали 1 809,0 тис.тонн.

Читайте в «Терміналі», на складах ТЕС втричі менше вугілля, ніж потрібно за графіком.