2021-10-26: Нафта дорожчає на заявах представників ОПЕК+

Світові ціни на нафту ростуть у вівторок вранці на заявах ряду членів ОПЕК+, свідчать дані торгів.

Передає Прайм.

Станом на 7.51 за Києвом ціна січневих ф’ючерсів на нафту марки Brent виросла на 0,31% — до 85,43 долара за барель. Грудневі ф’ючерси на WTI дорожчали на 0,16% — до 83,89 долара за барель. Днем раніше ф’ючерси WTI перевищили позначку в 85 доларів за барель вперше з 2014 року.

Інвестори у вівторок продовжують відігравати заяви ряду членів ОПЕК + на чолі з Саудівською Аравією, які в понеділок закликали зберігати обережність у нарощуванні видобутку нафти, оскільки криза на ринку, можливо, ще не пройдена.

Крім того, за словами аналітиків ANZ, зростанню цін на «чорне золото» сприяють повідомлення про те, що Євросоюз проведе переговори з Іраном в кінці цього тижня. «Це переддень більш широких переговорів у Відні про те, як відновити ядерну угоду 2015 року», — цитує експертів газета Wall Street Journal.

Раніше Термінал писав, що 26 жовтня пройде позапланова зустріч міністрів енергетики ЄС.