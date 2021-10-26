Центренерго скоротило збитковість за результатами ІІІ кварталу

Компанія Центренерго отримала 435,7 млн ​​грн чистого прибутку за результатами діяльності в III кварталі 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Незважаючи на складну ситуацію протягом цього року на енергоринку країни, ВАТ «Центренерго» демонструє прибуткову діяльність. За підсумками роботи в III кварталі Товариство отримало прибуток майже 435,7 млн ​​гривень», — йдеться в повідомленні.

Як відзначають в генеруючій компанії, за результатами другого і третього кварталу поточного року Центренерго отримало 639 млн грн прибутку.

За результатами роботи в III кварталі 2021 року компанії вдалося скоротити збитковість цього року. Якщо за I квартал 2021 року компанія отримала 795 млн грн чистого збитку, то за 9 місяців поточного року цей показник зменшився в 5 разів — до 155,8 млн грн.

«З метою стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2021/2022 років, були укладені зовнішньоекономічні контракти щодо постачання вугілля з Польщі та Казахстану»», – повідомили в Центренерго, вказавши що зараз тривають переговори щодо збільшення і забезпечення поставок вугільної продукції з низкою великих виробників і трейдерів.

Зокрема, в компанії відзначають, що основна питома вага в структурі закупівель становить ресурс вугледобувних підприємств в Україні, розрахунки за якими відбувається без затримок, однак падіння обсягу видобутку на державних шахтах і низький рівень відвантаження призводять до зниження запасів на складах ТЕС.

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