Лукашенко не проти продажу електроенергії в Україну і Литву

Президент Білорусі Олександр Лукашенко не проти продажу електроенергії в Литву і Україну. Про це він заявив сьогодні, спілкуючись з представниками трудового колективу Лідської центральної районної лікарні.

Передає БЕЛТА.

«Звичайно, ми могли б завтра закритися і Литві не постачати цю електроенергію — нехай купують в Європейському Союзі в 10 разів дорожче. Але людей шкода. Це ж наші сусіди. Вчора жили в одній країні. А візьміть Україну. Там завжди були наші люди, і зараз. Вони ж у такому важкому, тяжкому становищі», — наголосив Президент Білорусі.

«Тому конкретно кажу: будемо допомагати. Було б підло мати вільні потужності, мати можливість виробляти енергію і повністю не споживати, сидіти на ній, мати в запасі і не допомогти страждаючому сусідові. Це не по-слов’янськи і не по-християнськи, — заявив Лукашенко. — Багато пишуть і кажуть: покарати треба. Слухайте, ну кого ми покараємо? Покараємо просту людину».

Раніше Термінал писав, що суд скасував аукціон Укренерго на імпорт електроенергії.