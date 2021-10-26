Мінрегіон розпочав процес реструктуризації заборгованості підприємств ТКЕ

У Мінрегіоні розпочато роботу щодо внесення підприємств галузі до Реєстру підприємств теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, які беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості. Наступний крок — підписання договорів про реструктуризацію заборгованості. Про це повідомила заступниця Міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська.

Повідомляє Мінрегіон.

«Реструктуризація заборгованості ТКЕ та ВКГ є однією з умов, які передбачені в Меморандумі щодо сталого проходження опалювального сезону. Минулого тижня Уряд прийняв постанову, якою створено передумови для зняття арештів з рахунків підприємств та повноцінної роботи у цьому напрямі. Найближчим часом будуть укладені договори реструктуризації боргів за спожиті енергоносії», — зазначила Наталія Хоцянівська.

Прийом документів для включення до Реєстру відбувається у два етапи:

І-й етап — підприємства, рахунки яких арештовано та відповідно до яких діє активне виконавче провадження (для термінового розблокування їх діяльності) до 29.10.2021 р.;

ІІ-й етап — решта підприємств з 03.11.2021 р. у порядку надходження документів.

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