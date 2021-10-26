Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), зробила заяву щодо можливого зростання тарифів на розподіл газу.

Про це повідомляється на сайті Регулятора.

«Повідомлення про підвищення тарифів на розподіл природного газу, які тиражуються у засобах масової інформації, не відповідають дійсності», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що згідно з чинним законодавством, тарифи на послуги розподілу природного газу на наступний рік затверджуються НКРЕКП щорічно, як правило – у грудні попереднього року. Тож жодних рішень про затвердження таких тарифів на наступний рік не ухвалювалось.

«За оперативними узагальненими розрахунками, навіть гіпотетичне корегування тарифів на розподіл природного газу на 2022 рік в середньому по Україні не має перевищувати рамки інфляційних процесів», — зазначає регулятор.

Наміри окремих операторів газорозподільних мереж (облгазів) надзвичайно суттєво підвищити тарифи на розподіл природного газу не означають, що такі наміри можуть бути реалізовані, вважає регулятор.

У проеєктах розрахунків, які публікуються операторами газорозподільчих мереж (облгазів) на своїх офіційних сайтах в жовтні цього року, пропонується зростання тарифів на розподіл природного газу на 2022 рік від 61% (ВАТ «Кіровоградгаз») до 443% (АТ «Луганськгаз»). Оператори пояснюють такі проєкти розрахунків здебільшого різким зростанням ринкової ціни природного газу.

«НКРЕКП затверджує не бажані тарифи та не наміри окремих компаній, а виключно економічно обґрунтовані тарифи, які відповідають інтересам усіх учасників ринку природного газу, а головне – інтересам споживачів», — повідомив регулятор.

Зазначається, що обґрунтованість усіх проєктів розрахунків, наданих до НКРЕКП, буде ретельно перевірена. Досвід минулих років свідчить, що тарифи на розподіл природного газу затверджуються у розмірах, які значно нижче, ніж попередньо розраховані операторами газорозподільчих мереж (облгазів). Немає підстав сумніватися, що так буде і в цьому році.

«Наявні у ЗМІ повідомлення про нібито зростання тарифів на розподіл природного газу є неправдивими. Оприлюднені наміри операторів газорозподільчих мереж (облгазів) свідчать лише про те, що НКРЕКП змушена буде особливо уважно проаналізувати їх на предмет маніпуляцій, щоб рішення регулятора було виключно обґрунтованим», — підкреслили в Нацкомісії.

«Термінал» писав, НКРЕКП підвищила верхні граничні обмеження на ринку електричної енергії «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку в торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» до 1500 грн/МВт-год на години мінімального навантаження (з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 24:00) та 2500 грн/МВт-год на години максимального навантаження (07:00 до 23:00).

