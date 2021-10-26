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У глави Нафтогазу новий радник з координації міжнародної діяльності

Обновлено: Октябрь 26, 2021. Тэги: ,

У глави Нафтогазу новий радник з координації міжнародної діяльності
Колишній Надзвичайний і Повноважний Посол України в Австрії Олександр Щерба став головним радником голови правління НАК «Нафтогаз України» з координації міжнародної діяльності.

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

«Головним радником голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» з координації міжнародної діяльності призначено професійного дипломата Олександра Щербу. На новій посаді він опікуватиметься питаннями взаємодії Нафтогазу з іноземними партнерами, а також питаннями захисту інтересів компанії та України на міжнародному рівні,» — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Щерба перебуває на дипломатичній службі з 1995 року. У різні роки працював аташе та третім секретарем у посольстві України у Німеччині, а також радником у посольстві України у Вашингтоні, де відповідав за зв’язки з Конгресом США.

У 2013 — 2014 роках був радником першого віцепрем’єр-міністра України, учасником переговорів з МВФ та ЄС щодо підготовки до підписання Угоди про асоціацію.

Із листопада 2014 року до липня 2021 року обіймав посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Австрії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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