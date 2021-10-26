У глави Нафтогазу новий радник з координації міжнародної діяльності

Колишній Надзвичайний і Повноважний Посол України в Австрії Олександр Щерба став головним радником голови правління НАК «Нафтогаз України» з координації міжнародної діяльності.

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

«Головним радником голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» з координації міжнародної діяльності призначено професійного дипломата Олександра Щербу. На новій посаді він опікуватиметься питаннями взаємодії Нафтогазу з іноземними партнерами, а також питаннями захисту інтересів компанії та України на міжнародному рівні,» — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Щерба перебуває на дипломатичній службі з 1995 року. У різні роки працював аташе та третім секретарем у посольстві України у Німеччині, а також радником у посольстві України у Вашингтоні, де відповідав за зв’язки з Конгресом США.

У 2013 — 2014 роках був радником першого віцепрем’єр-міністра України, учасником переговорів з МВФ та ЄС щодо підготовки до підписання Угоди про асоціацію.

Із листопада 2014 року до липня 2021 року обіймав посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Австрії.