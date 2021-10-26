Українська ГТС повністю готова до опалювального сезону

Всі підрозділи і об’єкти Оператора ГТС України (ОГТСУ) готові до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року.

Про це повідомив головний інженер Оператора ГТС України Юрій Зябченко.

«Газотранспортна система України повністю готова до роботи в опалювальний період 2021-2022 років. Комплекс ремонтних робіт на трубопроводах, компресорних і газорозподільних станціях виконано на 100%. Відтак Оператор ГТС готовий гарантувати безпечне та стабільне транспортування газу європейським та українським споживачам», — сказав Юрій Зябченко.

Підготовка до опалювального сезону 2021/2022 року тривала протягом травня-вересня 2021 року, а сумарна вартість роботі і поставлених матеріалів сягнула 452,1 млн грн.

Читайте в «Терміналі», Держенергонагляд заявляє про низький рівень підписання актів готовності теплових господарств до роботи в опалювальний сезон у Вінницькій, Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій областях.

