В Україні планують створити центр захисту енергетичної інфраструктури від кібератак

Під час засідання РНБО відбулося засідання Національного координаційного центру кібербезпеки, під час якого учасники розглянули питання утворення галузевого центру кібербезпеки паливно-енергетичного комплексу, реалізацію якого покладено на Міністерство енергетики.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

«Ми перебуваємо у стані війни з Російською Федерацією, кібератаки на нашу критичну енергетичну інфраструктуру є одним з її методів», — цитує Данілова пресслужба.

Він також додав, що заходи із забезпечення кібербезпеки вітчизняного паливно-енергетичного комплексу актуальні у контексті плану приєднання України до європейської енергетичної мережі.

Під час засідання учасники схвалили проєкт Плану реалізації Стратегії кібербезпеки України, затвердженої указом Президента від 26 серпня 2021 року № 447, який буде направлений на розгляд до РНБО.

Заступник секретаря РНБО України Сергій Демедюк підкреслив, що План реалізації Стратегії, розроблений НКЦК, є основою для щорічного планування суб’єктами забезпечення кібербезпеки відповідних заходів. «План є виваженим, доцільним і таким, що враховує завдання і спроможності усіх ключових суб’єктів забезпечення кібербезпеки», — сказав він.

Учасники засідання схвалили протокол обміну інформацією про кіберінциденти (TLP-протокол) та їх класифікацію (таксономію), які розробила Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації.

У пресслужбі також повідомили, що учасники обговорили питання стосовно створення в Україні кібервійськ і необхідності розробки найближчим часом відповідного законопроєкту.

Читайте в «Терміналі», Оператор ГТС України приєднався до проєкту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України», підписавши з партнерами проєкту меморандум про співпрацю у сфері розбудови спроможності з інформаційної безпеки та захисту.