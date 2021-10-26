В Україні планують створити центр захисту енергетичної інфраструктури від кібератак

Обновлено: Октябрь 26, 2021. Тэги: , ,

В Україні планують створити центр захисту енергетичної інфраструктури від кібератак
Під час засідання РНБО  відбулося засідання Національного координаційного центру кібербезпеки, під час якого учасники розглянули питання утворення галузевого центру кібербезпеки паливно-енергетичного комплексу, реалізацію якого покладено на Міністерство енергетики.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

«Ми перебуваємо у стані війни з Російською Федерацією, кібератаки на нашу критичну енергетичну інфраструктуру є одним з її методів», — цитує Данілова пресслужба.

Він також додав, що заходи із забезпечення кібербезпеки вітчизняного паливно-енергетичного комплексу актуальні у контексті плану приєднання України до європейської енергетичної мережі.

Під час засідання учасники схвалили проєкт Плану реалізації Стратегії кібербезпеки України, затвердженої указом Президента від 26 серпня 2021 року № 447, який буде направлений на розгляд до РНБО.

Заступник секретаря РНБО України Сергій Демедюк підкреслив, що План реалізації Стратегії, розроблений НКЦК, є основою для щорічного планування суб’єктами забезпечення кібербезпеки відповідних заходів. «План є виваженим, доцільним і таким, що враховує завдання і спроможності усіх ключових суб’єктів забезпечення кібербезпеки», — сказав він.

Учасники засідання схвалили протокол обміну інформацією про кіберінциденти (TLP-протокол) та їх класифікацію (таксономію), які розробила Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації.

У пресслужбі також повідомили, що учасники обговорили питання стосовно створення в Україні кібервійськ і необхідності розробки найближчим часом відповідного законопроєкту.

Читайте в «Терміналі», Оператор ГТС України приєднався до проєкту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України», підписавши з партнерами проєкту меморандум про співпрацю у сфері розбудови спроможності з інформаційної безпеки та захисту.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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