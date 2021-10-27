Рубрика | Др. страны, Нефть

2021-10-27: Нафта дешевшає на даних API про зростання запасів у США

Обновлено: Октябрь 27, 2021. Тэги: , , , ,

2021-10-27: Нафта дешевшає на даних API про зростання запасів у США

Нафтові ціни, що оновили вчора багаторічні максимуми, опускаються сьогодні на даних Американського інституту нафти (API), що показали зростання запасів в США за підсумками п’ятого тижня поспіль.

Передає Investing.

За інформацією API, запаси нафти в цій країні минулого тижня збільшилися на 2,318 млн барелів після стрибка на 3,294 млн тижнем раніше.

Офіційна доповідь про запаси енергоносіїв в США буде оприлюднена сьогодні о 17:30 за Києвом.

Вартість грудневих ф’ючерсів на нафту Brent на Лондонській біржі ICE Futures до 8:29 за Києвом становила $85,78 за барель, що на $0,62 (0,72%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у вівторок ці контракти подорожчали на $ 0,41 (0,5%) — до $86,4 за барель, максимуму з жовтня 2018 року.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становила до цього часу $83,83 за барель, що на $0,82 (0,97%) нижче підсумкового значення попередньої сесії. На закриття торгів у вівторок вартість цих контрактів піднялася на $0,89 (1,1%) і склала $ 84,65 за барель, максимум з 13 жовтня 2014 року.

Раніше Термінал писав, що в Росії не хочуть бачити нафту за ціною $100 за барель.

Автор:

(Всего статей: 19194)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: