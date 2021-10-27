2021-10-27: Нафта дешевшає на даних API про зростання запасів у США

Нафтові ціни, що оновили вчора багаторічні максимуми, опускаються сьогодні на даних Американського інституту нафти (API), що показали зростання запасів в США за підсумками п’ятого тижня поспіль.

Передає Investing.

За інформацією API, запаси нафти в цій країні минулого тижня збільшилися на 2,318 млн барелів після стрибка на 3,294 млн тижнем раніше.

Офіційна доповідь про запаси енергоносіїв в США буде оприлюднена сьогодні о 17:30 за Києвом.

Вартість грудневих ф’ючерсів на нафту Brent на Лондонській біржі ICE Futures до 8:29 за Києвом становила $85,78 за барель, що на $0,62 (0,72%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у вівторок ці контракти подорожчали на $ 0,41 (0,5%) — до $86,4 за барель, максимуму з жовтня 2018 року.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становила до цього часу $83,83 за барель, що на $0,82 (0,97%) нижче підсумкового значення попередньої сесії. На закриття торгів у вівторок вартість цих контрактів піднялася на $0,89 (1,1%) і склала $ 84,65 за барель, максимум з 13 жовтня 2014 року.

Раніше Термінал писав, що в Росії не хочуть бачити нафту за ціною $100 за барель.