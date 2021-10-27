Рубрика | Официоз, Украина

Тепло вже подано до 70% житлових будинків в Україні — Мінрегіон

Обновлено: Октябрь 27, 2021. Тэги: , ,

Тепло вже подано до 70% житлових будинків в Україні — Мінрегіон

Станом на 27 жовтня понад 70% житлових будинків України під’єднано до теплопостачання.

Повідомляє Мінрегіон.

Є області, які прозвітували про 100% запуску опалення в житловому секторі. Йдеться про Закарпатську, Тернопільську та Чернігівську області.  У десяти регіонах цей показник становить понад 90%. Про це повідомила заступниця Міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська.

«В Україні триває підключення об’єктів соціальної сфери та житлових будинків до теплопостачання. Напередодні старту опалювального сезону технічна готовність зафіксована як задовільна. Наразі вже є області, які дали тепло в усі житлові будинки. Хочу відзначити Закарпатську, Чернігівську та Тернопільську області, де відповідний показник — 100%. У десяти регіонах країни, серед яких, зокрема, Вінницька, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Рівненська, Київська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Чернівецька області, цей показник становить понад 90%», — наголосила Наталія Хоцянівська.

Раніше Термінал писав, що Мінрегіон розпочав процес реструктуризації заборгованості підприємств ТКЕ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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