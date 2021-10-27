Тепло вже подано до 70% житлових будинків в Україні — Мінрегіон

Станом на 27 жовтня понад 70% житлових будинків України під’єднано до теплопостачання.
Повідомляє Мінрегіон.
Є області, які прозвітували про 100% запуску опалення в житловому секторі. Йдеться про Закарпатську, Тернопільську та Чернігівську області. У десяти регіонах цей показник становить понад 90%. Про це повідомила заступниця Міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська.
«В Україні триває підключення об’єктів соціальної сфери та житлових будинків до теплопостачання. Напередодні старту опалювального сезону технічна готовність зафіксована як задовільна. Наразі вже є області, які дали тепло в усі житлові будинки. Хочу відзначити Закарпатську, Чернігівську та Тернопільську області, де відповідний показник — 100%. У десяти регіонах країни, серед яких, зокрема, Вінницька, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Рівненська, Київська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Чернівецька області, цей показник становить понад 90%», — наголосила Наталія Хоцянівська.
Раніше Термінал писав, що Мінрегіон розпочав процес реструктуризації заборгованості підприємств ТКЕ.