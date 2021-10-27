Уряд і Нафтогаз мають знайти клієнтів на додатковий транзит — РНБО

Обновлено: Октябрь 27, 2021. Тэги: , , , ,

Уряд і Нафтогаз мають знайти клієнтів на додатковий транзит — РНБО

Уряд, НАК «Нафтогаз України» та ТОВ «Оператор ГТС» мають знайти клієнтів на додаткові 15 млрд кубометрів транзиту на рік.

Про це на брифінгу за результатами засідання РНБО сказав секретар ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

«Кабінету міністрів разом з НАК «Нафтогаз України» та ТОВ «Оператор ГТС» визначити спеціальні умови щодо транспортування додаткових обсягів природного газу газотранспортною системою України в обсягах не менш ніж 55 млрд кубометрів на рік. Ми сьогодні маємо контракт з Російською Федерацією на обсяг 40 млрд кубометрів на рік. Ми можемо додатково запропонувати нашим європейським партнерам запропонувати додаткові обсяги», — сказав Данілов.

Данілов також повідомив, що прем’єр-міністр України сьогодні отримав лист від прем’єр-міністра Молдови щодо допомоги в енергетичній сфері – надання певних обсягів газу для уникнення складної ситуації, яка виникла у цій країні внаслідок шантажу російського «Газпрому».

«Ми ухвалили рішення, щоб Кабінет Міністрів розглянув це питання, і таку допомогу Республіці Молдова ми найближчим часом зможемо надати. Ми вважаємо, що можемо собі це дозволити. І цей газ буде передано не за гроші, він буде переданий на певний період, щоб Молдова потім його повернула. Ми зацікавлені у тому, щоб у Молдови був газ, оскільки у нас є теритрія, яка отримує газ з території Молдови», — сказав він.

«Термінал» писав, Міністерство економіки та енергетики Німеччини отримало пропозицію України про додатковий транзит 55 млрд куб. м газу за спеціальними умовами.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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