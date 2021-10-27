Вітренко заявив, що Німеччина не обговорювала з Україною сертифікацію Північного потоку-2

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив, що міністерство економіки та енергетики Німеччини не обговорювало сертифікацію «Північного потоку-2″ з Україною, що «дуже сумно».

Про це Вітренко написав на сторінці у Facebook.

«Міністерство економіки та енергетики Німеччини надало німецькому регулятору офіційний висновок, що сертифікація оператора «Північного потоку-2″ не загрожує безпеці постачання газу до Німеччини та інших країн ЄС. При цьому міністерство наводить перелік країн, з якими було проведено консультації. Серед цих країн немає України. Це дуже сумно», – написав Вітренко.

Глава Нафтогазу зазначив, що Україна є одним із основних транзитерів газу до Євросоюзу.

«Ми можемо розповісти, як сертифікація оператора «Північний потік-2″ за поточних умов, тобто без реального відокремлення власності від Газпрому, без доступу третіх сторін до експортних газопроводів, несе критичну загрозу безпеці постачання газу до Німеччини та інших країн ЄС», – стверджує Вітренко.

За його словами, коли газопровід почне працювати, президент РФ Володимир Путін зможе припинити фізичний транзит через Україну.

«Потім Німеччина та інші країни ЄС критично залежатимуть від постачання газу через «Північний потік-2″. На відміну від української газотранспортної системи «Північний потік-2″ не має резервних потужностей і не має сховищ», — підкреслив голова правління НАК.

Читайте в «Терміналі», НАК «Нафтогаз України» подала заявку на участь у процесі сертифікації оператора Північного потоку-2, повідомив голова правління компанії Юрій Вітренко.