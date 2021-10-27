Вітренко заявив, що Німеччина не обговорювала з Україною сертифікацію Північного потоку-2

Обновлено: Октябрь 27, 2021. Тэги: , , ,

Вітренко заявив, що Німеччина не обговорювала з Україною сертифікацію Північного потоку-2

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив, що міністерство економіки та енергетики Німеччини не обговорювало сертифікацію «Північного потоку-2″ з Україною, що «дуже сумно».

Про це Вітренко написав на сторінці у Facebook.

«Міністерство економіки та енергетики Німеччини надало німецькому регулятору офіційний висновок, що сертифікація оператора «Північного потоку-2″ не загрожує безпеці постачання газу до Німеччини та інших країн ЄС. При цьому міністерство наводить перелік країн, з якими було проведено консультації. Серед цих країн немає України. Це дуже сумно», – написав Вітренко.

Глава Нафтогазу зазначив, що Україна є одним із основних транзитерів газу до Євросоюзу.

«Ми можемо розповісти, як сертифікація оператора «Північний потік-2″ за поточних умов, тобто без реального відокремлення власності від Газпрому, без доступу третіх сторін до експортних газопроводів, несе критичну загрозу безпеці постачання газу до Німеччини та інших країн ЄС», – стверджує Вітренко.

За його словами, коли газопровід почне працювати, президент РФ Володимир Путін зможе припинити фізичний транзит через Україну.

«Потім Німеччина та інші країни ЄС критично залежатимуть від постачання газу через «Північний потік-2″. На відміну від української газотранспортної системи «Північний потік-2″ не має резервних потужностей і не має сховищ», — підкреслив голова правління НАК.

Читайте в «Терміналі», НАК «Нафтогаз України» подала заявку на участь у процесі сертифікації оператора Північного потоку-2, повідомив голова правління компанії Юрій Вітренко.

Автор:

(Всего статей: 19196)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: