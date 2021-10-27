За 9 місяців 2021 видобули на 6,5% вугілля більше планового показника — Міненерго

У січні-вересні в Україні видобуто 21,816 млн тонн вугілля, що на 6,5% перевищує плановий показник видобутку.

Ці дані оприлюднило Міністерство енергетики.

Порівняно з аналогічним періодом 2020 року видобування вугілля збільшилося на 787,8 тис. тонн.

Зокрема, 4,406 млн тонн вугілля було видобуто на підприємствах, які знаходяться у сфері управління Міненерго. Це на 2,368 млн тонн більше порівняно із січнем-вереснем минулого року.

У вересні українські шахти видобули 2,136 млн тонн вугілля, що на 502,9 тис. тонн менше порівняно із вереснем 2020 року. Виконання планових показників у вересні становить 88,3%.

Підприємства Міненерго за минулий місяць видобули 384,7 тис. тонн вугілля, що на 145,6 тис. тонн більше порівняно з вереснем 2020 року. Водночас, виконання плану державними шахтами становить 64,9%.

«Термінал» писав, 22 жовтня 2021 року міністр енергетики Герман Галущенко заявив про те, що кабмін планує покрити дефіцит вугілля шляхом його імпорту.