За 9 місяців 2021 видобули на 6,5% вугілля більше планового показника — Міненерго

Обновлено: Октябрь 27, 2021. Тэги: ,

За 9 місяців 2021 видобули на 6,5% вугілля більше планового показника — Міненерго
У січні-вересні в Україні видобуто 21,816 млн тонн вугілля, що на 6,5% перевищує плановий показник видобутку.

Ці дані оприлюднило Міністерство енергетики.

Порівняно з аналогічним періодом 2020 року видобування вугілля збільшилося на 787,8 тис. тонн.

Зокрема, 4,406 млн тонн вугілля було видобуто на підприємствах, які знаходяться у сфері управління Міненерго. Це на 2,368 млн тонн більше порівняно із січнем-вереснем минулого року.

У вересні українські шахти видобули 2,136 млн тонн вугілля, що на 502,9 тис. тонн менше порівняно із вереснем 2020 року. Виконання планових показників у вересні становить 88,3%.

Підприємства Міненерго за минулий місяць видобули 384,7 тис. тонн вугілля, що на 145,6 тис. тонн більше порівняно з вереснем 2020 року. Водночас, виконання плану державними шахтами становить 64,9%.

«Термінал» писав, 22 жовтня 2021 року міністр енергетики Герман Галущенко заявив про те, що кабмін планує покрити дефіцит вугілля шляхом його імпорту.

 

Автор:

(Всего статей: 19198)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: