За 9 місяців 2021 видобули на 6,5% вугілля більше планового показника — Міненерго

Ці дані оприлюднило Міністерство енергетики.
Порівняно з аналогічним періодом 2020 року видобування вугілля збільшилося на 787,8 тис. тонн.
Зокрема, 4,406 млн тонн вугілля було видобуто на підприємствах, які знаходяться у сфері управління Міненерго. Це на 2,368 млн тонн більше порівняно із січнем-вереснем минулого року.
У вересні українські шахти видобули 2,136 млн тонн вугілля, що на 502,9 тис. тонн менше порівняно із вереснем 2020 року. Виконання планових показників у вересні становить 88,3%.
Підприємства Міненерго за минулий місяць видобули 384,7 тис. тонн вугілля, що на 145,6 тис. тонн більше порівняно з вереснем 2020 року. Водночас, виконання плану державними шахтами становить 64,9%.
«Термінал» писав, 22 жовтня 2021 року міністр енергетики Герман Галущенко заявив про те, що кабмін планує покрити дефіцит вугілля шляхом його імпорту.