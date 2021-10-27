За дев’ять місяців 2021 року ОГТСУ отримав 5,8 млрд грн чистого прибутку

Обновлено: Октябрь 27, 2021. Тэги: ,

За дев’ять місяців 2021 року ОГТСУ отримав 5,8 млрд грн чистого прибутку

За 9 місяців 2021 року чистий прибуток Оператора ГТС України (ОГТСУ) склав 5,8 млрд грн чистого прибутку, чистий дохід від реалізації послуг — 40 млрд грн.

Повідомляє ОГТСУ.

Зростання заборгованості операторів ГРМ через значні обсяги газу, відібраного із системи магістральних газопроводів, до 10,7 млрд грн є ключовим фактором впливу на фінансові результати ОГТСУ.

«Оператор ГТС України залишається прибутковою компанією, проте заборгованість облгазів все сильніше впливає на фінансову стабільність підприємства: хоча від облгазів надходять кошти для погашення дебіторської заборгованості за послуги балансування газу, сформованої у лютому-березні 2021 року, їх обсяг не співставний із накопиченими боргами. Ситуація погіршується тим, що паралельно формується нова заборгованість, наприклад, у вересні заборгованість облгазів за послугу балансування зросла на понад 2,6 млрд грн. Ця ситуація відображена у фінансовій звітності через створення резерву під кредитні збитки», – пояснив фінансовий директор Оператора ГТС України Юрій Кулик.

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності ОГТСУ за 9 місяців 2021 року становив 8,2 млрд грн проти 26,6 млрд грн за аналогічний період минулого року. Дебіторська заборгованість ОГТСУ зросла до 12,4 млрд грн, а резерв під кредитні збитки, пов’язаний з цією заборгованістю, склав близько 8 млрд грн.

Податки і збори Оператора ГТС до державного та місцевих бюджетів склали 11,8 млрд грн.

Читайте у Терміналі: Оператори ГРМ у вересені різко збільшили заборгованість перед Оператором ГТС.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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