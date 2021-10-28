2021-10-28: Нафта дешевшає на даних про запаси в США

Обновлено: Октябрь 28, 2021. Тэги: , , ,

2021-10-28: Нафта дешевшає на даних про запаси в США

Ціни на нафту продовжують знижуватися на даних про підвищення запасів палива в США минулого тижня.

Передає Investing.

Комерційні запаси нафти в США за минулий тиждень збільшилися на 4,27 млн барелів — до 430,81 млн барелів, повідомило Міністерство енергетики країни в середу.

Резерви бензину знизилися на 1,99 млн барелів і склали 215,75 млн барелів, дистилятів — на 432 тис. барелів, до 124,96 млн барелів.

Тим часом запаси на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, впали на 3,9 млн барелів — до 27 млн барелів, що є мінімумом з жовтня 2018 року.

Грудневі ф’ючерси на нафту Brent на Лондонській біржі ICE Futures на 8:30 за Києвом подешевшали на $1,46 (на 1,73%) — до $83,11 за барель. У середу їх ціна впала на $1,82 (на 2,1%) і склала на закриття $84,58 за барель.

Котирування ф’ючерсів на WTI на грудень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) знизилися на $1,34 (на 1,62%) — до $81,32 за барель. За підсумками попередньої сесії їх ціна впала на $1,99 (на 2,4%) і склала $82,66 за барель.

Раніше Термінал писав, що ОПЕК оприлюднила прогноз зростання попиту на нафту.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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