2021-10-28: Нафта дешевшає на даних про запаси в США

Ціни на нафту продовжують знижуватися на даних про підвищення запасів палива в США минулого тижня.

Передає Investing.

Комерційні запаси нафти в США за минулий тиждень збільшилися на 4,27 млн барелів — до 430,81 млн барелів, повідомило Міністерство енергетики країни в середу.

Резерви бензину знизилися на 1,99 млн барелів і склали 215,75 млн барелів, дистилятів — на 432 тис. барелів, до 124,96 млн барелів.

Тим часом запаси на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, впали на 3,9 млн барелів — до 27 млн барелів, що є мінімумом з жовтня 2018 року.

Грудневі ф’ючерси на нафту Brent на Лондонській біржі ICE Futures на 8:30 за Києвом подешевшали на $1,46 (на 1,73%) — до $83,11 за барель. У середу їх ціна впала на $1,82 (на 2,1%) і склала на закриття $84,58 за барель.

Котирування ф’ючерсів на WTI на грудень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) знизилися на $1,34 (на 1,62%) — до $81,32 за барель. За підсумками попередньої сесії їх ціна впала на $1,99 (на 2,4%) і склала $82,66 за барель.

Раніше Термінал писав, що ОПЕК оприлюднила прогноз зростання попиту на нафту.