До кінця опалювального сезону заборонено відключати подачу газу об’єктам соціальної інфраструктури — прем’єр-міністр України

Обновлено: Октябрь 28, 2021. Тэги: , , , ,

До кінця опалювального сезону заборонено відключати подачу газу об’єктам соціальної інфраструктури — прем’єр-міністр України

Уряд виконує обіцянку щодо незмінної ціни на газ. Завдяки річним продуктам ціна на газ для всіх людей не буде змінюватися до кінця опалювального сезону. Про це зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час вступної промови на засіданні Уряду 28 жовтня.

Повідомляє Урядовий портал.

«Цього тижня Уряд також удвічі знизив тариф для тих українців, які опинились без постачальника газу. Ціна так само буде 7,96 грн за кубічний метр. Вона діятиме з 1 жовтня до 30 листопада. Тому закликаю людей не гаяти час й укладати договір із «Нафтогазом» або іншим постачальником, аби зберегти для себе таку ціну протягом опалювального сезону», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр також підкреслив, що до кінця опалювального сезону заборонено відключати подачу газу теплопостачальним компаніям, школам, лікарням та іншим об’єктам соціальної інфраструктури.

«Це означатиме, що в опалювальний сезон вся країна буде з теплом. Попри світову енергетичну кризу, ми маємо достатньо ресурсів та міцності, щоб стабільно пройти цю зиму. Зараз уже більш ніж 70% житлових будинків підключені до тепла. Очікуємо, що на початок листопада ця цифра становитиме 100%», — відзначив очільник Уряду.

Денис Шмигаль додав, що всі теплокомуненерго, як Уряд і обіцяв, отримали можливість купувати газ для опалення населення у державного «Нафтогазу» по 7,42 грн/кубометр. За його словами, це дає можливість місцевій владі не підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду.

Читайте у Терміналі: Україна абсолютно готова до опалювального сезону — прем’єр-міністр.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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