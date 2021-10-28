Голова ВР підписав закон про енергоефективність

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон «Про енергетичну ефективність» (№ 4507).

Про це він написав у Фейсбуці.

«Підписав закон «Про енергетичну ефективність» (№ 4507)”, — написав Стефанчук.

Він зазначив, що реалізація положень законодавчого акту сприятиме створенню умов для підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів в Україні та покращенню рівня життя населення внаслідок скорочення витрат на оплату енергетичних ресурсів. Окрім цього, сприятиме підвищенню енергетичної незалежності та енергетичної безпеки держави.

За словами Стефанчука, очікується позитивний вплив на ринок праці. Закон створює умови для розвитку ринку енергоефективних заходів та проєктів, що сприятиме збільшенню показника зайнятості у цій сфері суспільних відносин.

Голова ВР підкреслив, що для держави вигодами буде можливість моніторингу рівня споживання енергії, оцінки ефективності державних політик та, за необхідності, запровадження додаткових заходів для досягнення планів з ефективного споживання енергії в Україні.

Раніше «Термінал» писав, Україна на сьогодні все ще залишається однією з найменш енергетично ефективних країн в Європі.