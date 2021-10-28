«Нафтогаз» та ОГТСУ можуть отримати право дорадчого голосу при сертифікації ПП-2

Україна може отримати дорадчий голос під час сертифікації «Північного потоку-2″. «Нафтогаз» та Оператор ГТС вже подали відповідну заявку.

Про це РБК-Україна повідомили у федеральному мережевому агентстві (ФСА) Німеччини, йдеться у матеріалі «Запуск «Північного потоку-2″. Що робить Україна і чому тепер все залежить від ЄС».

НАК і Оператор ГТС вже подали заявки у ФСА на участь у сертифікації. Документи можуть розглядатися протягом місяця.

«Заявки знаходяться на розгляді… Запрошені сторони мають процесуальні права в адміністративній процедурі, зокрема право висловити свою думку», — йдеться у відповіді німецького регулятора на запит видання.

Раніше «Термінал» писав, голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив, що міністерство економіки та енергетики Німеччини не обговорювало сертифікацію «Північного потоку-2″ з Україною, що «дуже сумно».

